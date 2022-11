Lirik Lagu Alone - Highlight, Trending di YouTube Musik

TRIBUNNEWS.COM - Lirik Lagu Alone pada berikut artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Nae ane ne moksoriman'.

Lagu Alone baru saja dirilis pada Senin (7/11/2022).

Lagu Alone trending di YouTube Musik, telah dilihat 5,4 juta lebih.

Lirik Lagu Alone - Highlight

[Verse 1: Gikwang, Doojoon]

Onjongil neukkyeojineun maneun siseondeuri

Nal hyanghae isseo maeil nareul bichwo

Hajiman naui meoritsogen, oh, ne hyanggippun (Yeah)

Negeseo heeonaol su eopseo (Ooh-ooh)

[Refrain: Gikwang, Dongwoon]

Swipji ana ne nunbit sogeseo yeojeonhi, oh no

Gatyeo isseo maeil bam deo gipi (Ooh-ooh)

Gwichana neo malgon kkeullijiga ana, oh-woah

Nae ane ne moksoriman

[Pre-Chorus: Yoseob, Dongwoon]

Jeomjeom deo keojyeoganeun neoran bin gonggan

Chaewojiji ana buseojigo mara

Yojeum deureo deo mani neukkin geot gata

Jigeum na hollo i sigan maeil nega eomneun bam

[Chorus: Gikwang, Yoseob]

I got a feelin' for you

Ooh, baby, all the lonely night

Because I'm alone

You left me, I'm alone

Oh, eodil bwado ne saenggakppuniya

Because I'm alone

Neo eopsi I'm alone, oh-oh-oh

[Verse 2: Doojoon, Dongwoon, Gikwang]