Spoiler One Piece 1066: Vegapunk Asli Tahu Jika Anak Dragon, Monkey D Luffy akan Datang

Spoiler Manga One Piece chapter 1066 menunjukkan bahwa Vegapunk asli muncul dihadapan Luffy dan mengatakan bahwa dirinya tahu anak Dragon akan datang.

TRIBUNNEWS.COM - Manga One Piece chapter 1066 dijadwalkan bakal rilis pada Minggu, 13 November 2022 mendatang.

Hal ini sebagaimana diinformasikan di laman Manga Plus Shueisha.

Jelang perilisannya, kini muncul spoiler One Piece 1066 di Reddit.

Pada spoiler yang beredar, Luffy berhasil bertemu dengan Vegapunk asli.

Seperti yang diketahui, Vegapunk memiliki enam wujud.

Untuk lebih lengkapnya, berikut spoiler One Piece 1066 yang dikutip dari Reddit.

Manga One Piece 1066 berjudul 'The will of Ohara'.

Pada chapter ini terungkap bahwa Vegapunk dan Dragon berada di Ohara saat wilayah yang diminati para peneliti dan arkeolog itu dihancurkan Buster Call.

Pemerintah Dunia menghancurkan pulau Ohara dengan Buster Call pada saat Nico Robin berumur delapan tahun.

Di pulau ini terdapat pohon besar yang di dalamnya terdapat perpustakaan.

Para peneliti dan arkeolog berkumpul di Ohara untuk mempelajari dan mencari tahu sejarah dunia yang hilang dan dirahasiakan oleh Pemerintah Dunia.

Setelah serangan ke Ohara, Dragon memutuskan untuk membentuk pasukan.

Sekelompok raksasa membawa semua buku Ohara ke Elbaf, kelompok itu dipimpin oleh "seseorang dengan perban di sekujur tubuh".

Di akhir chapter, Luffy bertemu Vegapunk asli.