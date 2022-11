Konser Intim Juicy Luicy dan Adrian Khalif Sukses Bikin Galau Fans

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juicy Luicy bersama Adrian Khalif berhasil bikin galau fans mereka di intimate concert yang digelar di M Bloc Space Jakarta.

Di panggung tersebut, fans mereka memenuhi venue, namun tetap dapat menjaga kelangsungan intimate concert dengan aman hingga selesai.

Konser intim yang dimulai pukul 7 malam itu, dibuka dengan penampilan Adrian Khalif yang totalitas. Energi tersebut dipicu dari para penonton yang tidak henti menyanyikan bersama lagu-lagu ciptaan Adrian Khalif.

Ini menjadi panggung kedua Adrian Khalif dalam menyanyikan single terbarunya Menawan, yang menceritakan kekaguman kita terhadap pasangan yang selalu ada disisi kita walaupun sudah melihat sisi buruk yang kita punya.

Kemeriahan itu, makin dilengkapi saat seluruh penonton dengan hafal menyanyikan lagu Take Care milik Adrian Khalif. Dimana pada lagu tersebut, Adrian Khalif mengarahkan mic kepada crowd untuk menyanyikan bagian lirik: Girl, I'll take care of you, Morning coffee and uh, Late night sippin' and uh, Midnight hugging, Girl, I'll take care of you.

Ada momen yang cukup lucu juga setelah Adrian Khalif turun panggung dan menunggu Juicy Luicy naik ke atas panggung. Dimana Adrian membawa sang anak ke atas panggung untuk berfoto bersama penonton yang membuat bahagia Adrian di malam itu. Kebahagiaan itu bisa kita lihat di unggahan foto instagram @adriankhalif.

Penampilan Juicy Luicy pun akhirnya tiba. Dimana mereka membuka dengan instrumental yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Dibalik Layar.

Satu per satu member Juicy Luicy pun keluar, sampai akhirnya Julian Kaisar.

Julian Kaisar pada malam itu langsung menyapa teriak histeris para penonton yang sudah menunggu mereka.

Setiap lagu pun berhasil mengundang para penonton untuk ikut bernyanyi dari awal hingga akhir. Di sela-sela setiap lagu, Julian Kaisar pun tak hentinya berinteraksi secara intim dengan para penonton.

Salah satunya dimana saat dia menanyakan kepada penonton siapa saja yang datang jomblo, berpasangan, hingga yang sudah berpisah dengan pasangannya.

Yang menarik, ada pasangan yang menjawab kalau mereka sudah pacaran selama lebih dari 5 tahun. Ini menunjukkan bagaimana lagu-lagu galau Juicy Luicy bisa dinikmati semua orang.

Pada lagu Kembali Kesepian, Juicy Luicy pun mengajak Adrian Khalif kembali ke panggung untuk menyanyikan lagu mereka bersama. Dan tidak ada satu momen pun yang tidak menjadi momen sing-a-long di setiap lagu yang dinyanyikan Juicy Luicy pada malam itu.

Mulai dari lagu Tampar hingga Jemari. Tidak hanya itu, 2 single terbaru Juicy Luicy yang berjudul Sayangnya dan Asing pun dinyanyikan bersama. Ini sedikit membuat Julian Kaisar kaget namun terlihat apresiatif karena penonton sudah hafal dua lagu baru mereka itu. Apresiasi itu pun makin ia berikan kepada penonton dengan memberikan sedikit kalimat gombalan.

“Ikan Hiu makan ubi, I Love You bertubi-tubi," kata Julian Kaisar.

Kita pun dapat melihat momen nyanyi bareng lagu Jemari dan Terlalu Tinggi yang pertama kali rilis pada tahun 2020 dan 2016 di instagram @JuicyLuicy.

Pada caption unggahan foto dan video tersebut, Juicy Luicy mengungkapkan perasaan haru mereka yang sudah ikutan nyanyi bareng setiap lagunya sekaligus memberikan teaser agar kota lain bisa menikmati Kembali Keramaian seperti Bandung dan Jakarta.

Kalau bisa voting, ke kota mana kira-kira Juicy Luicy bersama Adrian Khalif harus singgahi dengan Kembali Keramaian?(Toni)