TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Lose Your Love - Gryffin & Matt Maeson.

Lagu Lose Your Love merupakan single dari album terbaru Gryffin yang bertajuk "Alive".

Lagu Lose Your Love telah dirilis Gryffin pada 4 November 2022 di kanal YouTubenya.

Berikut Lirik Lagu Lose Your Love - Gryffin & Matt Maeson:

All the nights I was drowning in the rain

Hold my breath, tell myself I would see you again

Let the storm blow over for better days



Looking back, never knew what I left behind

Find it hard the view changes all the time

I was always yours and you were always mine



Cause I needed space, my heart to break

Cause giving you up was my greatest mistake



I hate I had to lose your love

To know I couldn’t live without it

I hate I couldn't hold you up

When we were in the waters drowning

Now I painted over our mistakes

Just trying to find my way back to you

I hate I had to lose your love

To know I couldn’t live without it

To know I couldn’t live without it



I see your face in the moment I feel lost

Cause I lost my way and I feel the fault

All I’m wanna say is I'm sorry

Woah



I just needed space, my heart to break

Cause giving you up was my greatest mistake



I hate I had to lose your love

To know I couldn’t live without it

I hate I couldn't hold you up

When we were in the waters drowning

Now I painted over our mistakes

Just trying to find my way back to you

I hate I had to lose your love

To know I couldn’t live without it

To know I couldn’t live without it

Woah

It's like the world stands still

Without your love

Nothing's real



I hate I had to lose your love

To know I couldn’t live without it

I hate I couldn't hold you up

When we were in the waters drowning

Now I painted over our mistakes

Just trying to find my way back to you

I hate I had to lose your love

To know I couldn’t live without it



Woah

I hate I had to lose your love

To know I couldn’t live without it

Woah

It's like the world stands still

Without your love

Nothing's real

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu December - Neck Deep: Its Been a Long, Lonely December

Berikut Terjemahan Lagu Lose Your Love - Gryffin & Matt Maeson:

Sepanjang malam aku tenggelam dalam hujan

Tahan nafasku, katakan pada diriku sendiri aku akan bertemu denganmu lagi

Biarkan badai berlalu untuk hari yang lebih baik

Melihat ke belakang, tidak pernah tahu apa yang ku tinggalkan

Sulit untuk melihat perubahan sepanjang waktu

Aku selalu milikmu dan kamu selalu milikku

Karena aku butuh ruang, hatiku hancur

Karena melepaskanmu adalah kesalahan terbesarku

Aku benci aku harus kehilangan cintamu

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Aku benci aku tidak bisa menahanmu

Saat kita berada di air tenggelam

Sekarang aku melukis kesalahan kita

Hanya mencoba menemukan jalan kembali padamu

Aku benci aku harus kehilangan cintamu

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Aku melihat wajahmu di saat aku merasa tersesat

Karena aku tersesat dan aku merasa bersalah

Yang ingin Aku katakan hanyalah ku minta maaf

Wow

Aku hanya butuh ruang, hatiku hancur

Karena melepaskanmu adalah kesalahan terbesarku

Aku benci aku harus kehilangan cintamu

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Aku benci aku tidak bisa menahanmu

Saat kita berada di air tenggelam

Sekarang aku melukis kesalahan kita

Hanya mencoba menemukan jalan kembali padamu

Aku benci aku harus kehilangan cintamu

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Wow

Ini seperti dunia yang tidak berputar

Tanpa cintamu

Tidak ada yang nyata

Aku benci aku harus kehilangan cintamu

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Aku benci aku tidak bisa menahanmu

Saat kita berada di air tenggelam

Sekarang aku melukis kesalahan kita

Hanya mencoba menemukan jalan kembali padamu

Aku benci aku harus kehilangan cintamu

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Wow

Aku benci aku harus kehilangan cintamu

Untuk mengetahui aku tidak bisa hidup tanpanya

Wow

Ini seperti dunia yang tidak berputar

Tanpa cintamu

Tidak ada yang nyata

Baca juga: Lirik Lagu Cant Fight the Moonlight - LeAnn Rimes: Its Gonna Get to Your Heart

(Tribunnews.com)