Lirik Lagu ICU - Aespa Lengkap dengan Terjamahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu ICU yang dipopulerkan oleh Aespa, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesianya.

Salah satu penggalan lirik lagu ICU dari Aespa adalah 'I see you, seollem banjjagideon neoui nunbicceul'.

Lagu ICU merupakan salah satu yang dinyanyikan saat Aespa perform di festival musik Coachella.

Diketahui, lagu ICU Aespa rilis pada 8 Juli 2022.

Tembang ICU termasuk dalam album bertajuk GIRLS.

Girl group rookie Aespa yang memiliki empat member ini, dinaungi oleh SM Entertainment.

Baca juga: Lirik Lagu Forever - Aespa Lengkap dengan Terjamahannya

Aespa mendapat gelar 'Rookie of The Year', setelah lagunya banyak memenangkan penghargaan.

Simak lirik lagu ICU yang dipopulerkan oleh Aespa:

I see you

I see you

neo iyu eopsi ungkeurigo sipeun

geureol ttaen naege gidaedo dwae

gwaenchanhdaneun mareun haji anhgiro hae

geunyang hago sipeun yaegil hamyeon dwae

honjaseoman samkyeoya haessdeon

ne mamsogui iyagireul

I see you

seollem banjjagideon neoui nunbicceul

I see you

I see you

jageun duryeoume mangseorin bamdo

I see you

Oh, eonjengan daheul su issdan mideume

hyeonsil sogeul dallyeowassdeon sigane

oraen kkumui muge himgyeoun geon dangyeonhae

geureol ttaen geunyang swieogado dwae

'Cause I see you

Baca juga: Lirik Lagu Girls - Aespa, Lengkap dengan Terjemahannya

Oh-oh-oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh

Oh-oh-oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh

Oh-oh-oh, oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh, oh-oh, oh-oh

('Cause I see you)

chulbalseoneun jogeum neujeossdaedo

neoui sokdoreul chajagamyeon dwae

himi deul ttaen meomchujin moshaedo

gipeun sumeul swieosseumyeon hae