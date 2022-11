Lirik lagu Know Me - Gemini yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini terjemahan dan lirik lagu Know Me dipopulerkan oleh Gemini yang viral di TikTok.

Tidak hanya viral di TikTok, lagu Know Me berjudul Gemini juga sering dipakai sebagai backsound di reels Instagram.

Meski telah lama rilis yaitu tanggal 6 Februari 2021, lagu Know Me milik Gemini kembali viral di TikTok.

Lagu Know Me adalah lagu berbahasa Inggris yang termasuk dalam album dengan judul yang sama.

Sebagai informasi, Gemini merupakan seorang penyanyi asal Korea Selatan.

Penyanyi blasteran Inggris ini telah memulai debutnya pada tahun 2020.

Lirik lagu Know Me - Gemini

Lie to your face about my mind

So I see you with a smile

I don’t care about you

nor do I wish that you could’ve changed

Not satisfied with you and me

Love was all we really need

keep my love and honesty

you’ll never know the other me

I’m dancing alone inside my head

Somebody save me

(do you know how I’m thinking now)

I’m locked up in love

I’ll say the words

you always made me

(Baby you know what is going down)

Do you know the fight

To keep you by my side

This love will never change

But I just might go insane

Do you know me now

so I can see a smile

This love will never grow

But at least you’ll never know

used to keep my mind

beside the place you like

never wanted you to hear

the words I sing inside

I don’t want to change the way

we love right now

want you to be keeping up that

smile tonight

every night