Momen Kebersamaan Daniel Mananta dan Ustaz Abdul Somad, Kulineran hingga Singgah ke Masjid

TRIBUNNEWS.COM - Momen kebersamaan presenter Daniel Mananta dengan ustaz Abdul Somad yang kini menjadi sorotan.

Melalui akun Instagram pribadinya @vjdaniel, Daniel Mananta mengunggah potretnya saat mengunjungi rumah ustadz Abdul Somad di Pekanbaru, Riau.

Tak hanya seorang diri, Daniel Mananta ditemani sang istri, Viola Maria.

Dalam postingan tersebut, terlihat Viola Maria, Daniel Mananta, dan ustaz Abdul Somad menikmati keindahan Kota Pekanbaru.

Daniel Mananta menyebut kesempatan ini menjadi momen manis yang tak terlupakan.

"Pekanbaru… Sahabat baru!

Banyak unforgettable sweet moments bareng @ustadzabdulsomad_official.

Thank you for hosting us," tulis Daniel.

Daniel Mananta nampak mencicipi berbagai kuliner, salah satunya durian runtuh dan durian jawi-jawi.

"Slide terakhir: Durian ronde 2… perfect Ending!," tutup Daniel.

Ustaz Abdul Somad pun mengabadikan kebersamaanya dengan Daniel Mananta dan Viola Maria pada akun Instagram pribadinya @ustadzabdulsomad_official.

Bahkan ustaz Abdul Somad menerangkan lebih detail momen kebersamaanya dengan Daniel Mananta.

Potret Daniel Mananta saat berada di Masjid Raya 'Alam dan menikmatu durian. (Instagram @vjdaniel)

Pertama, ustaz Abdul Somad terlihat mengajak Daniel Mananta dan Viola Maria menyusuri Sungai Siak yang berada di bawah jembatan Leighton.

Diketahui, ustaz Abdul Somad dan Daniel Mananta memiliki latar belakang agama yang berbeda.