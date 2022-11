Jungkook BTS Bakal Tampil di Pembukaan Piala Dunia Qatar 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota boy grup BTS, Jungkook akan berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia Qatar 2022.

Dilansir dari Allkpop, Minggu (13/11/2022), Big Hit selaku agensi mengonfirmasi bahwa Jungkook BTS akan tampil dalam pesta akbar sepak bola dunia itu.

Rumor tersebut sejatinya telah bergulir sejak awal tahun lalu dan Big Hit baru saja mengonfirmasi kehadiran Jungkook.

Adapun acara pembukaan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 November mendatang.

Pembukaan piala dunia akan berlangsung Stadion Al Bayt, Qatar.

Pertandingan pembuka nantinua akan mempertemukan tuan rumah, Qatar melawan Ekuador.

Jungkook BTS (bts.fandom.com)

Di sisi lain, para anggota BTS juga aktif sebagai promotor resmi The Goal of the Century. Inisiatif keberlanjutan global oleh Hyundai Motors yang bermitra dengan FIFA World Cup Qatar 2022.

Sementara itu mengenai penampilan Jungkook nantinya, belum diketahui lagu apa yang akan dibawakan maknae BTS tersebut.