Lirik dan Terjemahan Lagu Modern Love - Pamungkas: My Words are Flying, Your Lips are Smiling

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Modern Love dari Pamungkas.

Lagu Modern Love dipopulerkan oleh Pamungkas dan dirilis pada tahun 2019 lalu.

Masuk dalam album Flying Solo, lagu Modern Love ini sudah tak asing lagi bagi masyarakat khususnya anak muda di Indonesia.

Lagu Modern Love ini menceritakan tentang makna suatu cinta yang kian berubah.

Pamungkas pun memberikan pendapat mengenai cinta di zaman sekarang ini hanyalah sesaat, maka dari itu ia mengungkapkan rasa bahagia dan bersyukurnya melalui lagu Modern Love ini.

Lirik dan terjemahan lagu Modern Love - Pamungkas:

[Verse 1]

Art is turnin', the world is endin'

Seni berputar, dunia berakhir

Love changin'

Cinta berubah

No one talks and fingers wander

Tak ada satupun yang bicara dan jari-jari tak bisa diam

Boredom lingers

Kebosanan melanda

[Pre-Chorus]

Emojis sent as a hello

Emoji dikirim sebagai pengganti hello

While we let our feelings grow

Sementara kita membiarkan perasaan kita tumbuh

And grow and grow and grow

Dan tumbuh dan tumbuh

I know

Aku tahu

[Verse 2]

My words are flyin', your lips are smilin'

Kata-kataku terucap, bibirmu tersenyum

Our hopes are buildin'

Harapan kita mulai terlihat

But I don't care 'cause I'm sure that you know that

Tapi aku tak peduli karena aku yakin kau mengetahuinya

Nothin' lasts

Tak ada yang bertahan

[Pre-Chorus]

Though we are well aware for sure

Padahal kita begitu sadar

The two of us low-key wish for more

Kita berdua diam-diam berharap lebih

And more and more and more

Dan lebih dan lebih

I know

Aku tahu