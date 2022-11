Chord Gitar Sally Sendiri - Peterpan: Biar Sally Mencariku, Biarkan Dia Terbang Jauh

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Sally Sendiri yang dipopulerkan oleh grub band, Peterpan.

Lagu Sally Sendiri diciptakan oleh Nazril Ilham alias Ariel, sang vokalis.

Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2007 dan termuat dalam album Peterpan yang bertajuk Hari Yang Cerah.

Sally Sendiri - Peterpan

Intro : G G D D

C C G G..

*)

G

biar Sally mencariku

G

biarkan dia terbang jauh

D

dalam hatinya hanya satu

D

jauh hatinya hanya ku

G

katakan ku takkan datang

G D

pastikan ku takkan kembali

..lalu biarkan dia menangis

D

..lalu biarkan dia pergi

Reff:

C C

sally kau selalu sendiri

G

sampai kapanpun sendiri

G

..hingga kau lelah menanti

C

..hingga kau lelah menangis

C

sally kau selalu sendiri

C

sampai kapanpun sendiri

G

..hingga kau lelah menanti

G

..hingga kau lelah menangis

Musik : C..G..C..G

==Ulang dari awal - Reff

Musik : C..G..C..G

==Kembali ke : Reff

Outro : C..G..C..G G..

(Tribunnews.com)