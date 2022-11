BTS Jadi Langganan Musisi Asia yang Masuk Nominasi Grammy Awards

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Boy grup asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS) dalam tiga tahun terakhir menjadi musisi Asia yang masuk nominasi Grammy Awards.

Dikutip dari laman Twitter resmi Recording Academy, Rabu (16/11/2022), mereka mengumumkan nominasi untuk Grammy Awards 2023.

Baca juga: Profil Jungkook BTS yang akan Tampil di Pembukaan Piala Dunia Qatar 2022, Dijuluki Golden Maknae

Untuk tahun ketiganya, BTS masuk nominasi Best Pop Duo/Group Performance lewat lagu My Universe.

Selain itu, BTS juga masuk nominasi Best Music Video untuk lagu Yet to Come.

Yet to Come juga sekaligus menjadi lagu berbahasa Korea pertama BTS yang dinominasikan untuk Grammy Award.

Dijadwalkan, Grammy Awards tahun depan akan tayang langsung pada 5 Februari 2023 waktu setempat.

Baca juga: Sita Dokumen Proyek Tower BTS di Kominfo, Kejagung: Alat Bukti Permulaan Sudah Cukup

Untuk diketahui, tahun depan bukanlah kali pertama BTS masuk nominasi di ajang musik bergengsi Amerika tersebut.

Sebelumnya, grup beranggotakan Jin, RM, J-Hope, V, Jimin, Suga, Jungkook ini dinominasikan untuk Best Pop Duo/Group Performance pada 2021 lewat lagu Dynamite dan pada 2022 lewat lagu Butter.