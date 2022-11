TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan Lagu Hayya Hayya (Better Together) pada artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'Tonight la-la-li-la-la-la'.

Lagu Hayya Hayya (Better Together) dirilis oleh FIFA pada 1 April 2022 silam.

Lagu Hayya Hayya (Better Together) diproduksi oleh RedOne.

Lagu Hayya Hayya (Better Together) dinyanyikan oleh tiga orang musisi, yakni musisi Amerika Serikat Trinidad Cardona, musisi Nigeria Davido, dan musisi Qatar AISHA.

Lirik dan terjemahan Lagu Hayya Hayya (Better Together), Soundtrack Piala Dunia 2022 Qatar

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (RedOne)

Selamat datang… selamat datang semua (RedOne)

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Ozuna)

Selamat datang… selamat datang semua (Ozuna)

Let's go

Ayo pergi

Hoy mi gente viene aqui a celebrar (celebrar)

Hari ini orang-orangku datang kemari untuk merayakan (merayakan)

Todos nos vamo' a quedar hasta el final

Kita semua akan tinggal sampai akhir

Digan si sienten el amor que quieren dar (quieren dar)

Katakanlah jika kau merasakan cinta yang ingin kau berikan (ingin kau berikan)

Como una ola que nadie puede parar (eoh-eoh)

Seperti gelombang yang tak bisa dihentikan siapapun

Tonight la-la-li-la-la-la

Malam ini la-la-li-la-la-la

East to west, high and low, up and down and baby oh

Timur ke barat, tinggi ke rendah, atas ke bawah, dan sayang, oh

Tonight (tonight) la-la-li-la-la-la (la-la-li-la-la-la)

Malam ini (malam ini) la-la-li-la-la-la (la-la-li-la-la-la)

East to west, high and low, it's going down

Timur ke barat, tinggi ke rendah, ini menuju ke bawah

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

Bienvenido, welcome home (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang di rumah (oh-oh-oh-oh-oh)

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

On y va, here we go (oh-oh-oh-oh-oh)

Hidup dan mati, kita mulai (oh-oh-oh-oh-oh)

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Yeh-eh)

Selamat datang… selamat datang semua

C'est toujours tant qu'on pense savoir qu'on s'est tout dit

Selalu, selama kita berpikir kita tahu bahwa kita telah mengatakan segalanya

Qu'on realise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles

Bahwa kita menyadari bahwa kebahagiaan ada dalam hal yang jauh lebih halus

De bonne augure comme un salam ou un sourire

Menguntungkan seperti salam atau senyuman

C'est evident qu'on atteindra le toit du monde et tous unis

Jelas kita akan mencapai atap dunia dan semua bersatu

Tonight la-la-li-la-la-la

Malam ini la-la-li-la-la-la

East to west, high and low, up and down and baby oh

Timur ke barat, tinggi ke rendah, atas ke bawah, dan sayang, oh

Tonight (tonight) la-la-li-la-la-la (la-la-li-la-la-la)

Malam ini (malam ini) la-la-li-la-la-la (la-la-li-la-la-la)

East to west, high and low, it's going down

Timur ke barat, tinggi ke rendah, ini menuju ke bawah

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

Bienvenido, welcome home (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang di rumah (oh-oh-oh-oh-oh)

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

On y va, here we go (oh-oh-oh-oh-oh)

Hidup dan mati, kita mulai (oh-oh-oh-oh-oh)

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Yeh-eh)

Selamat datang… selamat datang semua

Hoy de fiesta hasta el final

Hari ini kita pesta sampai selesai

El mundo vino a gozar

Seluruh dunia datang untuk menikmati

La Copa siempre e' el sueno

Piala selalu menjadi mimpi

Viviendose aqui en Qatar

Hidup di sini, di Qatar

La gente bailando no para un gol

Orang-orang berdansa bukan untuk sebuah gol

Un penal que cambio el panorama 'el juego

Penalti yang mengubah lanskap permainan

La fiebre viviendo en tu sala el deporte

Demam (sepak bola) hidup di ruang tamu kalian

La musica, dime ahora quien lo para

Musiknya, olahraganya, katakan padaku siapa yang bisa menghentikannya

Garde un souvenir de moi, j'ai fait des kilometres

Simpan kenangan tentangku, aku berjalan berkilo-kilometer jauhnya

Les yeux plein d'etoiles avec la main sur le ceur

Mata penuh bintang (berbinar-binar) dengan tangan di dada

Garde un souvenir de moi, j'ai fait des kilometres

Simpan kenangan tentangku, aku berjalan berkilo-kilometer jauhnya

Les yeux plein d'etoiles avec la main sur le ceur

Mata penuh bintang (berbinar-binar) dengan tangan di dada

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

Bienvenido, welcome home (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang di rumah (oh-oh-oh-oh-oh)

Ahla fikom, arhbo (oh-oh-oh-oh-oh)

Selamat datang, selamat datang (oh-oh-oh-oh-oh)

On y va, here we go (oh-oh-oh-oh-oh)

Hidup dan mati, kita mulai (oh-oh-oh-oh-oh)

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Yeh-eh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Woh-oh)

Selamat datang… selamat datang semua

Ha, yah, ha, yah, ha, yah, ha, po, pe, no, mi, ke, oh (Yeh-eh)

Selamat datang… selamat datang semua

(Tribunnews.com)