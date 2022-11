Menang IMAA 2022, Widuri Puteri Sasono Tak Bisa Berhenti Menatap Piala Pertamanya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Widuri Puteri Sasono tak bisa berhenti menatap piala perdananya dari dunia akting usai menang di Indonesia Movie Actors Awards 2022.

Menang sebagai Pemeran Anak-Anak Terbaik, Widuri sempat kesulitan bawa pialanya karena cukup berat.

Alhasil ia simpan di lemari rumah dan selalu ia pandangi piala buah kerja kerasnya di film Keluarga Cemara 2.

"Aku seneng aja aku sering liatin dari jauh, ini kan berat jadi aku liat-liatin aja," ujar Widuri Puteri Sasono di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Widuri Puteri Sasono Tak Menyangka dapat Piala Perdana Berkat Akting di Film Keluarga Cemara 2

Widi Mulya selaku ibunda Widuri mengaku sempat tak ada bayangan bahwa putrinya itu akan mengikuti jejak dirinya dan Dwi Sasono berkarir di dunia hiburan.

Ia merasa bakat akting sudah tertanam sejak Widuri masih dalam kandungan karena kerap diajak ke lokasi syuting.

"Karena dia kan selalu kami ajak, dari hamil nyanyi, terus ke dunia bapaknya akting dan dia liat profesi bapak ibu di hiburan," tutur Widi.

Widuri Putri Sasono saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/11/2022) (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

"Tapi sebetulnya nggak ada bayangan anak ke situ tapi memang kalau dilihat anak masing-masing punya potensi.

Untuk anakku Widuri nyaman banget difoto dan depan kamera jadi ada potensi itunya yang membuat terjun ke film," terang Widi.

Widuri menang kategori Pemeran Anak-anak Terbaik usai bersaing dengan beberapa nominasi lainnya Chempa Puteri (Before, Now & Then), Muzakki Ramdhan (Pengabdi Setan 2 Communion), dan Nasar Anuz (Pengabdi Setan 2 Communion).