Cara Pesan Tiket Konser Sheila On 7 yang Dijual Lagi Mulai Hari Ini, Ada Diskon 50 Persen

Berikut cara pesan tiket konser Sheila On 7 'Tunggu Aku di Jakarta' di Loket.com dan mendapatkan diskon 50 persen.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini cara pemesanan tiket konser Sheila On 7 'Tunggu Aku di Jakarta' yang dijual lagi mulai hari ini, Jumat (18/11/2022).

Promotor konser Sheila On 7 'Tunggu Aku di Jakarta' bekerja sama dengan Bank OCBC NISP menambah dan menjual tiket yang bisa dipesan melalui Loket.com.

Pemesanan tiket konser Sheila On 7 tersebut dapat dilakukan mulai hari ini, Jumat (18/11/2022) pukul 12.00 WIB.

Namun, tiket yang dijual hanya untuk kategori Festival A dan Festival B.

Nantinya setelah melakukan pemesanan, pembeli bisa mendapatkan tiket secara offline di Atrium Mall Taman Anggrek pada tanggal 25-26 November 2022.

Sebelumnya, tiket konser Sheila on 7 yang dijual pada Senin, (7/11/2022) lalu telah habis terjual hanya dalam waktu 30 menit.

Dikutip dari ocbcnisp.com, akan ada diskon 50 persen untuk setiap pembelian tiket konser Sheila On 7 bagi nasabah baru NYALA OCBC NISP.

Berikut ini cara melakukan pemesanan tiket konser Sheila On 7 'Tunggu Aku di Jakarta' di Loket.com dan mendapatkan diskon 50 persen bagi nasabah baru Bank OCBC NISP:

1. Book jadwal pembelian tiket di Loket.com tanggal 18 November 2022 yang akan dibuka jam 12:00 WIB; siapkan nomor KTP untuk pengisian.

2. Pilih Tanggal, Hari, Jam & jenis tiket untuk kamu bisa mendapatkan tiket secara offline di Atrium Mall Taman Anggrek pada tanggal 25–26 November 2022.

3. Konfirmasi jadwal pengambilan tiket akan dikirimkan melalui email kamu, untuk memastikan jadwal yang kamu pilih telah sesuai.

4. Datang ke Atrium Mall Taman Anggrek pada hari, tanggal & jam yang sudah terjadwal & pastikan kamu membawa:

Bukti e-mail konfirmasi pembelian tiket dari loket.com

E-KTP untuk proses pembukaan rekening NYALA OCBC NISP

Foto kartu keluarga sebagai dokumen pendukung

5. Pada saat di lokasi pembelian tiket, kamu akan diarahkan untuk melakukan langkah berikut:

Pembukaan rekening NYALA OCBC NISP yang akan dibantu oleh tim OCBC NISP

Lakukan penempatan dana segar/fresh fund sesuai program pilihanmu, yakni penempatan deposito Rp1 juta dengan tenor minimal 3 bulan untuk diskon 50 persen pembelian tiket Festival A atau B.

6. Lakukan pembelian tiket on the spot dengan QRIS OCBC NISP, scan langsung dari ONe Mobile.