Lirik dan Terjemahan Lagu All About That Bass - Meghan Trainor: My Momma She Told Me Don’t Worry

Meghan Trainor - lirik dan terjemahan lagu berjudul All About That Bass.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul All About That Bass yang dinyanyikan oleh Meghan Trainor.

Lagu All About That Bass dirilis pada 14 Juni 2014, lalu.

Video klipnya pun telah diunggah di kanal YouTube Meghan Trainor.

Simak lirik dan terjemahan lagu All About That Bass - Meghan Trainor:

[Chorus]

Because you know I’m all about that bass, 'bout that bass, no treble

Karena kau tahu aku amat suka bas

I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble

I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble

I'm all 'bout that bass, 'bout that bass

Amat suka bas, bukannya trebel

I’m all ’bout that bass, ’bout that bass

Karena kau tahu aku amat suka bas

[Verse 1]

Yeah it’s pretty clear, I ain’t no size 2

Ya itu cukup jelas, aku tak seksi sama sekali

But I can shake it, shake it like I’m supposed to do

Tapi aku bisa bergoyang, bergoyang seperti yang aku lakukan ini

‘Cause I got that boom boom that all the boys chase

Karena yang aku punya boom boom tapi semua anak laki-laki mengejar

All the right junk in all the right places

Semua sampah yang tepat di semua tempat yang tepat

I see the magazines working that Photoshop

Aku melihat majalah menggunakan editan

We know that shit ain’t real

Kita tahu bahwa kotoran seperti itu tidak nyata

Come on now, make it stop

Ayo, hentikan semua ini sekarang