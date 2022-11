Lirik dan Terjemahan Lagu Once - Pamungkas: You Called me Baby

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjamahan lagu Once - Pamungkas.

Lagu Once diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi asal Indonesia, Pamungkas.

Dirilis pada 15 Juli 2018, lagu Once milik Pamungkas ini masuk dalam album pertamanya yang bertajuk 'Walk The Talk'.

Lagu Once ini memiliki makna yang mendalam jika mendengarkan dan memperhatikan setiap liriknya.

Makna lagu Once ini tentang seseorang yang telah sabar dan berlapang dada untuk memaafkan perilaku kekasihnya yang telah pergi.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu All About That Bass - Meghan Trainor: My Momma She Told Me Don’t Worry

Lirik dan terjemahan lagu Once - Pamungkas

You know me once

Kamu pernah mengenalku

You called me baby

Kamu memanggilku sayang

Cheek-kissed me then

Lalu mengecup pipiku

Let me win again

Membiarkanku menang lagi

I know you once

Aku pernah mengenalmu

Well I was your baby

Aku dulu kekasihmu

Gave you my lungs

Memberikanmu hidupku

It was your birthday

Pada hari ulang tahunmu

I don't know how love could come in

Aku tidak tahu bagaimana cinta bisa datang

When I thought that lone was my calling

Ketika aku pikir sendiri adalah pilihanku

I'm wrong again

Lagi-lagi aku salah

This time is strange

Kali ini aneh

It's all good

Semuanya jadi baik-baik saja

So we were us once

Kita pernah bersatu

Full on romance

Penuh dengan romansa