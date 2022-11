Daftar Lengkap Pemenang FFI 2022, Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Borong 5 Piala

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar pemenang Piala Citra FFI 2022 dalam artikel ini.

Malam puncak penghargaan Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) ke-42 telah berlangsung Selasa (22/11/2022).

FFI 2022 berlangsung di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.

Tayangan malam puncak FFI 2022 disiarkan langsung melalui kanal YouTuube resmi Festival Film Indonesia, Kemendikbud RI, dan Budaya Saya.

Aktor Reza Rahadian didapuk jadi ketua komite FFI 2022.

Total ada 25 nominasi, dan Penghargaan Seumur Hidup yang diberikan kepada mendiang Rima Melati.

Baca juga: FFI 2022 Dikecam karena Libatkan Pelaku Pelecehan Seksual, Reza Rahadian Angkat Bicara

Duta sekaligus pembawa acara FFI 2022 diisi oleh empat aktris ternama Tanah Air.

Mereka adalah Cut Mini, Marsha Timothy, Prilly Latuconsina, dan Shenina Cinnamon.

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas memborong 5 piala dari 12 nominasi.

Termasuk untuk kategori Sutradara Terbaik, Pemeran Utama dan Pemeran Utama Pria Terbaik.

Sementara itu untuk nominasi Film Cerita Panjang Terbaik dimenangkan oleh film Before, Now & Then (Nana).

Berikut ini daftar lengkap pemenang Piala Citra FFI 2022 yang telah dirangkum Tribunnews.com.

-- Penghargaan Film Cerita Panjang--

1. Film Cerita Panjang Terbaik