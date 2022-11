Film Before, Now, and Then (Nana) Borong 5 Piala Citra FFI 2022

Kru dan Cast film Before, Now And Then (Nana) di JCC Senayan, Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Before, Now And Then (Nana) terpilih menjadi Film Cerita Panjang Terbaik di Festival Film Indonesia (FFI) 2022.

Selain itu film karya sutradara Kamila Andini ini juga berhasil membawa pulang 4 Piala Citra lainnya.

Dengan keberhasilan ini, Kamila Andini berhadap kedepannya semakin banyak sineas yang ingin menyuarakan perempuan lewat sebuah film.

"Harapan ingin sekali, semakin banyak pekerja film perempuan di Indonesia. Semakin banyak perempuan yang berani menyuarakan suara mereka sendiri," kata Kamila Andini di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022) malam.

"Saya berharap kemenangan ini mengajak semua pembuat film bicara bahasa kita dan karakter kita," lanjutnya.

Dalam kategeori ini, film yang dibintangi Laura Basuki ini berhasil mengalahkan film Autobiography, Mencuri Raden Saleh, Ngeri Ngeri Sedap, dan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.

Untuk kategori lain, film Before, Now And Then (Nana) juga berhasil membawa pulang Piala Citra lainnya.

Yaitu Penyunting Gambar Terbaik, Penata Musik Terbaik, Pengarah Artistik Terbaik, dan Pengarah Sinematografi Terbaik.