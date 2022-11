Lirik dan Terjemahan Lagu 8 Letters - Why Dont We (WDW), Viral di TikTok

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu 8 Letters yang dinyanyikan oleh Why Dont We (WDW).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu 8 letters yang dinyanyikan oleh grup band asal Amerika Why Dont We (WDW).

Group band WDW beranggotakan 5 orang.

Diketahui lagu 8 Letters ini dirilis pada 9 Agustus 2019, lalu.

Kini lagu 8 Letters sedang viral di TikTok.

Dalam lagu 8 Letters ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta.

Namun, seseorang tersebut tidak bisa mengungkapkan perasaannya.

Inilah lirik dan terjemahan lagu 8 Letters yang dipopulerkan WDW:

Kamu paling tahu aku

You know me the best

Kamu tahu yang terburukku, melihatku terluka, tapi kamu tidak menghakimi - You know my worst, see me hurt, but you don't judge

Itu adalah perasaan yang paling menakutkan

That right there is the scariest feeling

Buka dan tutup lagi

Opening and closing up again

Aku pernah terluka, jadi aku tidak percaya

I've been hurt, so I don't trust

Sekarang di sinilah kita, menatap langit-langit

Now here we are, staring at the ceiling

Aku sudah mengatakan kata-kata itu sebelumnya, tapi itu bohong

I've said those words before, but it was a lie