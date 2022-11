Lirik dan Terjemahan Lagu Yellow - Coldplay: And It Was Called Yellow

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Yellow yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Coldplay merilis lagu bertajuk Yellow pada 26 Juni 2000 lalu.

Diketahui Coldplay merupakan grup musik rock berasal dari London.

Dalam lagu berjudul Yellow ini, mengajarkan untuk tetap optimis dalam menjalani hidup.

Hingga tidak mudah menyerah dan goyah.

Inilah lirik dan terjemahan Yellow yang dipopulerkan oleh Coldplay:

Look at the stars

Lihatlah bintang-bintang

Look how they shine for you

Lihatlah bagaimana mereka bersinar untuk Anda

And everything you do

Dan semua yang Anda lakukan

Yeah they were all yellow

Ya mereka semua berwarna kuning

I came along

Aku ikut

I wrote a song for you

Aku menulis lagu untukmu

And all the things you do

Dan semua hal yang Anda lakukan

And it was called yellow

Dan itu disebut kuning