Penampilan Adele di Las Vegas Mengejutkan Penggemar, Hilang dari Panggung setelah Dihujani Confeti

TRIBUNNEWS.COM - Penampilan Adele di Colosseum Hotel Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, menjadi viral di Twitter baru-baru ini.

Penyanyi asal Inggris ini tampil, setelah beberapa bulan lalu pengumumkan rencana penampilannya di Las Vegas, yang baru terlaksana pada Jumat (18/11/2022).

Video Adele yang menghilang setelah menyanyikan 'Love Is A Game' membuat penonton terkejut.

Sesaat sebelum menghilang, semburan confeti berwarna ungu menghujani Adele.

Setelah confeti berhenti menghujaninya, Adele menghilang dari panggung.

Baca juga: 5 Lagu Adele yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify, When We Were Young hingga Someone Like You

Adele memulai penampilannya malam itu dengan lagunya tahun 2015 berjudul 'Hello'.

Ia melanjutkan dengan menyanyikan Easy On Me, Rolling in the Deep, Skyfall dan Set Fire to the Rain.

Pelantun 'Hello' itu mendapat standing ovation di kedua akhir penampilannya, dikutip dari The News.

Confeti yang menghujani Adele sebelum menghilang di konser Las Vegas, Jumat (18/11/2022) (Twitter @AdeleNowuk)

Berencana vakum dari musik untuk mengejar gelar S1

Adele berencana untuk mengejar studinya setelah penampilannya di Las Vegas, Nevada.

Residensi ini rencananya dimulai pada Novemver 2022 hingga Maret 2023.

"Setelah (penampilan) di Las Vegas, saya benar-benar ingin mendapatkan gelar Sastra Inggris," katanya.

"Jika saya tidak berhasil dalam bernyanyi, saya pikir saya pasti akan menjadi seorang guru Bahasa Inggris," katanya, dikutip dari Today.

"Tetapi meskipun saya tidak akan mendapatkan pekerjaan dari gelar saya, saya berharap bisa pergi ke universitas."