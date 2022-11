Profil Marthino Lio, Pemenang Pemeran Utama Pria Terbaik di FFI 2022 Berkat Perannya Jadi Ajo Kawir

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil dari Marthino Lio, pemenang nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik, Festival Film Indonesia (FFI) 2022.

Marthino Lio berhasil menjadi pemenang dalam penghargaan Piala Citra FFI 2022 yang berlangsung pada Selasa (22/11/2022) malam.

Dalam nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik, Marthino Lio berhasil mengalahkan Bio One, Kevin Ardilova, Oka Antara, dan Vino G. Bastian.

Kemenangan Marthino Lio ini diraih berkat perannya sebagai Ajo Kawir di film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.

Pada penghargaan itu film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas juga meraih 5 piala sekaligus.

Lantas siapakah sosok Marthino Lio di pemenang Pemeran Utama Pria Terbaik ini?

Baca juga: Sinopsis Film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas yang Borong Piala FFI 2022

Simak profil Marthino Lio, pemenang Piala Citra FFI 2022, yang Tribunnews himpun berikut ini.

Profil Marthino Lio

Mengutip dari imdb.com, Guiliano Marthino Lio, atau dikenal sebagai Marthino Lio, adalah aktor Indonesia.

Marthino Lio lahir di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1989.

Awal karirnya di dunia entertainment adalah sebagai model pada tahun 2004.

Hingga kemudian ia mendapat tawaran untuk mengikuti berbagai sinetron dan film.

Lio juga sempat tampil di beberapa film seperti The Guys as Rene (2017), Eiffel... I'm in Love 2 sebagai Adam (2018), dan Sultan Agung sebagai Raden Mas Rangsang/Sultan Agung Muda (2018),

Marthino Lio (Instagram/marthinolio)

Baca juga: Cerita Marthino Lio Melihat Hal Gaib, Kain Melayang Sendiri, Ada Sosok Tak Kasat Mata di Baliknya

Serta film pendek berjudul Sekar (2018) sebagai Donny.