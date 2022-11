Sempat Digosipkan Selingkuh dengan Rossa, Ini Klarifikasi Reza Arap

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reza Arap sempat digosipkan berselingkuh dengan Diva Indonesia, Rossa.

Rumor ini mencuat karena kedekatannya di sosial media bertepatan dengan isu keretakan rumah tangganya dengan Wendy Walters.

Diketahui, Wendy menyebut bahwa Reza Arap berselingkuh, namun ia tidak menjelaskan secara detail siapa sosok selingkuhannya.

Netizen pun ramai menuding Rossa-lah selingkuhan Reza Arap.

Mengenai ini, Reza membenarkan bahwa dirinya dekat dengan Rossa lantaran menjadi juri Indonesia Got Talent.

"Aku tuh jarang punya teman musisi ya, gara-gara IGT aku kenal teh Oca kan dia udah kaya kakak aku sendiri," kata Reza Arap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (25/11/2022).

Reza sudah menganggap Rossa sebagai kakaknya sendiri.

Menurutnya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari Diva yang sudah berkecimpung di industri musik selama 25 tahun tersebut.

"Benar-benar kaya kakak ku sendiri karena dia sudah banyak pengalaman di bidang industri showbiz dia mengajar banyak hal dibelakang panggung IGT," ujar Reza Arap.

"Nongkrong, makan bareng, i mean i love her as friend," lanjutnya.

Lebih lanjut, ketika kabar dirinya digosipkan selingkuh dengan Rossa, ia hanya tertawa.

Meski begitu, karena kabar perselingkuhan tersebut, Reza menegaskan hubungannya dengan Rossa baik-baik saja.

"Kita ketawa doang, nggak ada yang gimana-gimana sampai sekarang hubung baik-baik aja," jelas Reza Arap.

Sebagai informasi, Wendy Walters menggugat cerai Reza Arap di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 27 Oktober 2022.

Adapun Wendy menggugat cerai Reza Arap setelah isu perselingkuhan mencuat ke publik.

Perselingkuhan itu diduga dilakukan oleh Reza Arap. Wendy sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah mantap berpisah.