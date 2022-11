Jadwal Acara TV Sabtu, 26 November 2022: Ada Film Badges of Fury dan Indonesia's Next Top Model

Menonton TV - Jadwal acara TV hari ini Sabtu (26/11/2022) di Trans TV, Trans 7, GTV, dan NET TV. Akan ditayangkan film Badges of Fury di Trans Tv dan Indonesia's Next Top Model di NET TV.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV hari ini Sabtu (26/11/2022) di Trans TV, Trans 7, GTV, dan NET TV.

Malam nanti Trans TV akan menayangkan sejumlah film bioskop yakni Badges of Fury, Hands of Stone, dan The Zookeepers Wife.

Sementara itu di Trans 7 akan ada acara komedi, Papa Rock n Roll, yang dibawakan oleh Andre Taulany dan anaknya, Kenzy.

Serial kartun SpongeBob SquarePants Movie akan ditayangkan di GTV mulai pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Sedangkan di NET TV akan menayangkan ajang pencarian bakat modeling Indonesia's Next Top Model untuk sesi 3 dan 5.

Untuk lebih lengkapnya, berikut jadwal acara TV hari ini Sabtu (26/11/2022) di Trans TV, Trans 7, GTV, dan NET TV, yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

Jadwal Acara Trans TV

08:30 - Tanah Air Beta

09:30 - Celebrity On Vacation

10:00 - King Of The Jungle

10:30 - Ibu Pintar

11:00 - i-Pedia

11:30 - Insert Siang

12:45 - My Trip My Adventure