Lirik dan Terjemahan Lagu No Song Without You - HONNE: Ooh, I'd Be Nothing Without You

HONNE - Berikut lirik dan terjemahan lagu No Song Without You yang dipopulerkan oleh HONNE.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu No Song Without You dalam artikel ini.

No Song Without You merupakan lagu yang dipopulerkan oleh HONNE.

Petikan lirik lagu No Song Without You yang terkenal yakni, 'Ooh, I'd be nothing without you, oh, there'd be no song without you'.

Lagu No Song Without You dirilis pada 12 Juni 2020.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu No Song Without You:

Lirik dan Terjemahan Lagu No Song Without You - HONNE

Ooh

Ooh

I'd be nothing without you

Aku bukan siapa-siapa tanpamu

Ooh

Ooh

There'd be no song without you

Takkan tercipta lagu tanpamu

Without you

Tanpamu

When I'm down and out

Saat aku sedih dan kecewa

And feel like there is nothing left for me

Dan merasa seolah tak ada apapun yang tersisa untukku

You save me

Kau menyelamatkanku