Arsy Hermansyah Diajak Naik ke Panggung Bareng Song Joong Ki, Bikin Iri Ashanty: Sampai Speechless

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Korea Selatan, Song Joong Ki datang ke Indonesia untuk melakukan jumpa fans di Jakarta.

Dari sekian banyak fans yang datang, Arsy Hermansyah, Aurel Hermansyah dan Ashanty juga turut hadir dalam jumpa fans Song Joong Ki.

Pada kesempatan tersebut, Arsy Hermansyah diajak naik ke atas panggung untuk foto bersama Song Joong Ki.

Saat diajak naik ke atas panggung dan menyapa langsung Song Joong Ki, Arsy nampak bahagia dan nampak histeris.

Hingga berlari menuju ke atas panggung menemui Song Joong Ki.

Dalam acara jumpa fans Song Joong Ki dipandu oleh Boy William sebagai host.

Baca juga: Arsy Hermansyah Sakit, Ashanty Takut Beri Obat Sirup, Pilih Cara Tradisional Redakan Demam Anaknya

Dikutip dari kanal YouTube Aurelie Atta, Arsy terlihat berjalan sambil tersenyum saat menuju ke atas panggung untuk foto bersama Song Joong Ki.

"Please come here," ucap Song Joong Ki saat melihat Arsy yang duduk di kursi tamu undangan, Minggu (27/11/2022).

Hal tersebut membuat fans lainnya merasa kaget.

Arsy Hermansyah diajak naik ke atas panggung untuk foto bersama Song Joong Ki. (Instagram @queenarsy)

Baca juga: Arsy Hermansyah Ingin Masuk Pesantren, Ashanty Akui Belum Rela: Anaknya Masih Kecil, Nanti Dulu

Arsy pun langsung berlari menuju panggung.

Sesampainya di atas panggung, Song Joong Ki memuji Arsy.

"So cute," puji Song Joong Ki.

Pada moment tersebut, Arsy nampak bersemangat dan terlihat bahagia bisa berfoto bersama Song Joong Ki.

Keduanya berfoto membelakangi penonton.