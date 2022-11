Lirik dan Terjemahan Lagu Parado No Bailao - MC L Da Vinte dan MC Gury, Viral di TikTok

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Parado No Bailao yang dipopulerkan oleh Parado No Bailao yang dipopulerkan oleh MCL Da Vinte & MC Gury. Lagu ini rilis pada 24 Juli 2018 lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Parado No Bailao yang dipopulerkan oleh MCL Da Vinte dan MC Gury.

Lagu Parado No Bailao berasal dari Brasil dengan menggunakan Bahasa Portugis.

Diketahui lagu Parado No Bailao dirilis pada 24 Juli 2018 silam melalui channel YouTube Funx Explode.

Kini lagu Parado No Bailao, tengah viral di TikTok.

Banyak konten yang beredar di TikTok menggunakan lagu Paradao No Bailao.

É que eu queria muito ela

Ela não me dava atenção

Hanya saja aku sangat menginginkannya

Dia tidak memperhatikan saya

Fiz de tudo por ela pra manter uma relação

E hoje nóis nem conversa

Saya melakukan segalanya untuknya untuk menjaga hubungan

Dan hari ini kita bahkan tidak berbicara

Tô decidido e não é à toa

Que eu me joguei no Mandela

Saya memutuskan dan itu bukan untuk apa-apa

Bahwa saya melemparkan diri saya ke Mandela

Oi, que eu me joguei pro Mandela

(Que eu me joguei no Mandela)

Hai, saya melemparkan diri saya ke Mandela

(Bahwa saya melemparkan diri saya ke Mandela)

Eu parado no bailão (foi no bailão)

Ela com o popozão

Saya berhenti di bailão (di bailão)

Dia dengan pop besar

E o popozão no chão

O popozão no chão

Dan popo besar di lantai

Popo di lantai

E o popozão no chão

Eu parado no bailão, no bailão

Dan popo besar di lantai

Saya berhenti di bailão, di bailão

Ela com o popozão

O popozão no chão

Dia dengan pop besar

Popo di lantai