Lirik dan Terjemahan Lagu Heartbreak Anniversary - Giveon, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Heartbreak Anniversary yang dinyanyikan Giveon.

Giveon merilis lagu Heartbreak Anniversary pada 21 Februari 2020.

Diketahui Giveon merupakan penyanyi asal Amerika dari Long Beach, California.

Lagu Heartbreak Anniversary sempat viral di TikTok.

Lirik lagu Heartbreak Anniversary menceritakan tentang kisah pribadi yang merayakan hari putusnya dengan wanita idaman.

Lagu Heartbreak Anniversary mengajarkan pada kita bahwa putus cinta salah satu fase menyakitkan dalam hidup.

Namun hal tersebut bukanlah hal yang diinginkan.

Inilah lirik lagu Heartbreak Anniversary yang dipopulerkan oleh Giveon:

Ooh-whoa

Balloons are deflated

Guess they look lifeless like me

We miss you on your side of the bed, mmh

Still got your things here

They stay with me like souvenirs

Don't wanna let you out my head

Just like the day that I met you

The day I thought forever

Said that you love me

But that'll last for never

It's cold outside

Like when you walked out my life

Why you walked out my life?

I, get like this every time

On these days that feel like you and me

Heartbreak anniversary

'Cause I, remember every time

On these days that feel like you and me

Heartbreak anniversary

Do you ever think of me?

No

(Ooh) No-no, no

(Ooh, ooh, ooh) Ooh, nah

I'm buildin' my hopes up

Like presents unopened 'til this day

I still see the messages you read, mmh

I'm foolishly patient

(Foolishly patient)

Can't get past the taste of your lips

(Taste of your lips)

Don't wanna let you out my head