Chord Gitar Lagu Usai - Tiara Andini: Usai Sudah Semua Cerita

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Usai yang dinyanyikan oleh Tiara Andini.

Lagu Usai merupakan single terbaru Tiara Andini.

Tiara Andini merilis lagu Usai pada 25 November 2022.

Inilah chord gitar lagu Usai yang dibawakan Tiara Andini:

Baca juga: Lirik Lagu Usai - Tiara Andini: Usai Sudah Semua Cerita, Lengkap dengan Video Klipnya

[Intro] C -G/B Am

C -G/B Am

Dm G

C -G/B Am

Mungkin inilah waktunya

C -G/B Am

Mungkin inilah saatnya

Dm Em

Aku mengerti rasa sesal

Dm G

Saat ada yang pergi menghilang

C -G/B Am

Kau datang mengukir luka

C -G/B Am

yang sayang tuk dilupakan

Dm Em

Kau pergi tanpa mengajarkan

Dm G

Cara tuk merelakanmu

Reff :

C -G/B Am

Usai sudah semua cerita

Dm G

yang t’lah kita ukir berdua

Em Am

Meninggalkan dirimu adalah

Bb Am G

Hal terberat yang harus ku jalani

C -G/B Am

Aku memang kehilangan

Dm Fm

Kamu yang sangat kucintai

Em Am

Namun kau telah kehilangan

Bb -Am G C

Aku yang sangat mencintaimu

Gm C F - Em Dm

Ku akan terus belajar

Em Am

Tuk melupakan

Bb -Am

Kamu yang begitu mudah

G A

Melupakanku

Reff:

D -A/C# Bm

Usai sudah semua cerita

Em A

yang t’lah kita ukir berdua

F#m Bm

Meninggalkan dirimu adalah

C -Bm A

Hal terberat yang harus ku jalani

D -A/C# Bm

Aku memang kehilangan

Em Gm

Kamu yang sangat kucintai

F#m Bm

Namun kau telah kehilangan

C -Bm A (D)

Aku yang sangat mencintaimu

(Tribunnews.com/Dicha Devega)