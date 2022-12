Lirik dan Terjemahan Lagu Heather - Conan Gray: I Still Remember, Third of December Sweater

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Conan Gray dari Heather dalam artikel ini.

Lagu Heather ini sebuah karya dari Conan Gray, yang merupakan musisi dari Amerika Serikat (AS).

Conan Gray merilis lagu Heather ini pada tahun 2020 dan masuk dalam albumnya yang bertajuk 'Kid Krow'.

Dengan lirik dan musiknya yang nyaman didengar, kagu Heather ini memiliki arti cinta yang tidak terbalaskan.

Seseorang merasa emosi dan frustasi karena memiliki rasa cinta dan benci pada mantan kekasihnya.

Lirik dan terjemahan lagu Heather - Conan Gray

Verse 1:

I still remember, third of December, me in your sweater

Aku masih mengingatnya, pada 3 desember, aku mengenakan sweatermu

You said it looked better on me than it did you

Kau berkata bahwa (sweater) itu terlihat bagus kukenakan ketimbang kau kenakan

Only if you knew, how much I liked you

Jika saja kau tahu, betapa aku menyukaimu

But I watch your eyes as she