Lirik dan Terjemahan Lagu Fiction - Lund: Anda Tidak Benar-Benar Butuh Saya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Fiction yang dinyanyikan oleh Lund.

Lund merupakan rapper asal Amerika Serikat.

Lagu fiction ini dirilis pada 2018 lalu.

Diketahui lagu Fiction ini menceritakan tentang pengalaman pribadi sang penyanyi saat dirinya berpisah dengan kekasihnya.

Dalam lagu tersebut, Lund menceritakan bahwa dirinya tidak puas saat bersama dengan seorang wanita tersebut.

Inilah lirik dan terjemahn lagu Fiction yang dipopulerkan oleh Lund.

Feelings come and go

Time to hit the road

Can't afford to watch this time move past

I'm never going back, moving forward

Lying to yourself

You don't really need me

Fiction in your head that you keep on believing

Perasaan datang dan pergi

Saatnya berangkat

Tidak mampu melihat waktu ini berlalu

Aku tidak akan pernah mundur, bergerak maju

Berbohong pada diri sendiri

Anda tidak benar-benar membutuhkan saya

Fiksi di kepala Anda yang terus Anda percayai

People come and go

Everybody knows love is potent

Let you go

Had to let you go

Now I'm hoping you get closure

'Cause I'm feeling so much better now we're over

Orang datang dan pergi

Semua orang tahu cinta itu ampuh

Biarkan kamu pergi

Harus membiarkanmu pergi

Sekarang saya berharap Anda mendapatkan penutupan

Karena aku merasa jauh lebih baik sekarang kita sudah berakhir

With you, it ain't right

Too many missed calls and long nights

I heard your voicemail too many times

And I ain't wasting no more love on you

Denganmu, itu tidak benar

Terlalu banyak panggilan tak terjawab dan malam yang panjang

Aku terlalu sering mendengar pesan suaramu

Dan aku tidak menyia-nyiakan cinta lagi padamu

With you, it ain't right

Too many missed calls and long nights

I heard your voicemail too many times

And I ain't wasting no more love on you

Denganmu, itu tidak benar

Terlalu banyak panggilan tak terjawab dan malam yang panjang

Aku terlalu sering mendengar pesan suaramu

Dan aku tidak menyia-nyiakan cinta lagi padamu