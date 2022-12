Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won akan Bintangi Drama dari Penulis Crash Landing On You

Potret Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun - Kim Ji Won mendapat tawaran untuk bermain di drama Korea Queen of Tears

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won dikonfirmasi untuk membintangi drama mendatang berjudul Queen of Tears.

Dilansir dari Soompi, Senin (5/12/2022), perusahaan produksi Studio Dragon mengumumkan produksi drama Queen of Tears akan ditulis oleh Park Ji Eun.

Park Ji Eun sebelumnya sukses menggarap drama hits berjudul My Love From the Star.

Tak kalah menarik, Queen of Tears juga akan diproduseri dan disutradarai oleh Jang Young Woo.

Jang Young Woo sendiri sebelumnya bekerjasama dengan Park Ji Eun menulis drama Crash Landing on You.

Lebih lanjut, dalam drama Queen of Tears, Kim Soo Hyun memerankan karakter utama Baek Hyun Woo.

Sementara Kim Ji Won akan berperan sebagai istrinya, Hong Hae Di.

Untuk diketahui, dikisahkan dalam drama Baek Hyun Woo merupakan kebanggaan desa Yongduri, adalah direktur hukum konglomerat Queens Group.

Sedangkan pewaris chaebol Hong Hae In adalah "ratu" department store Queens Group.

Drama Queen of Tears akan menceritakan kisah cinta yang ajaib, mendebarkan, dan lucu dari pasangan suami istri ini, yang berhasil bertahan dari krisis dan tetap bersama melawan segala rintangan.

Drama ini akan mulai syuting pada paruh pertama 2023.