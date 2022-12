Lirik dan Terjemahan Lagu Minefields - John Legend feat Faouzia, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Minefields dipopulerkan oleh John Legend dan Faouzia.

John Legend dan Faouzia merilis lagu Minefields pada 2019, lalu.

Baru-baru ini, lagu Minefields tengah viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu Minefields sebagai backsound.

Diketahui Faouzia merupakan sosok penyanyi sekaligus penulis lagu berdarah Kanada-Maroko.

Dalam lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin mencoba kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasih.

Banyak hal yang membuat seseorang itu bertahan selama berhubungan dan ketika keduanya berpisah, ada sesuatu yang sangat ingin menariknya untuk kembali.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Minefields yang dinyanyikan oleh John Legend feat Faouzia:

Sekarang ini mungkin kesalahan

Now this might be a mistake

Bahwa aku meneleponmu selarut ini

That I'm calling you this late

Tapi mimpi yang kumiliki tentangmu ini tidak cukup nyata

But these dreams I have of you ain't real enough

Mulai mengungkit masa lalu

Started bringing up the past

Bagaimana hal-hal yang Anda sukai tidak bertahan lama

How the things you love don't last

Meskipun ini tidak adil bagi kami berdua

Even though this isn't fair for both of us

Ooh-ooh, mungkin aku hanya orang bodoh

Ooh-ooh, maybe I'm just a fool

Aku masih milikmu

I still belong with you