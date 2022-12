Jadi Artis Sejak Umur 8 Tahun, Ariel Tatum Sebut Banyak Orang Bermuka Dua di Dunia Entertainment

TRIBUNNEWS.COM - Cerita Ariel Tatum sebut banyak orang bermuka dua di dunia entertainment.

Ariel Tatum dikenal sebagai sosok yang multitalenta.

Kini dikenal sebagai salah satu aktris papan atas Tanah Air, Ariel Tatum ternyata memulai kariernya sebagai bintang iklan.

Hal itu diungkap Ariel Tatum saat jadi bintang tamu di kanal YouTube Daniel Mananta Network.

Pemilik nama asli Ariel Putri Tari Sianturi mulai jadi bintang iklan saat berusia delapan tahun.

Diakui Ariel Tatum, semua bermula dari kedua orang tuanya yang melihat potensi sang anak.

Orang tua Ariel Tatum melihat sikap sang putri yang genit dan suka tampil di depan keluarga.

"Awal mula aku ada di dunia entertain itu gara-gara dari kecil aku anaknya ganjen, genit," ungkap Ariel Tatum.

"Aku sangat ceria dan suka tampil di keluarga," sambung Ariel Tatum.

Setelah dapat banyak tawaran iklan, wanita kelahiran 8 November 1996 ini mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting.

Tak tanggung-tanggung, ia ditawari main dalam film drama musikal anak berjudul Ariel dan Raja Langit.

Ariel Tatum saat jadi bintang tamu di kanal YouTube Daniel Manata Network.

"Sampai akhirnya orang tua aku iseng ngajakin casting buat iklan, dapet, dapet, dapet, sampe ada tawaran layar lebar."

"Pas aku umur 9 tahun, judulnya Ariel dan Raja Langit," terang Ariel.

"Ternyata bisa dibilang berjodohnya di sini (entertain), harus di sini hidupnya, i'm still here and i'm loving it," sambung Ariel.