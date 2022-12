Lirik dan Terjemahan Lagu Goodbye to a World - Porter Robinson, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Goodbye to a World dinyanyikan oleh Porter Robinson.

Porter Robinson merilis lagu Goodbye to a World pada 12 Agustus 2014, silam.

Kini lagu dari Porter Robinson kembali viral TikiTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu ini sebagai backsound konten mereka.

Lagu Goodbye to a World berdurasi 5 menit 28 detik.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Goodbye to a World yang dipopulerkan oleh Porter Robinson:

Thank you, I’ll say goodbye soon

Terima kasih, aku akan segera mengucapkan selamat tinggal

Though it’s the end of the world, don’t blame yourself, now

Meskipun ini adalah akhir dunia, jangan salahkan dirimu, sekarang

And if it’s true, I will surround you and give life to a world

Dan jika itu benar, aku akan mengelilingimu dan memberikan kehidupan pada dunia

That’s our own

Itu milik kita sendiri

Thank you, I’ll say goodbye now

Terima kasih, aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang

Though it’s the end of the world, don’t blame yourself

Meskipun ini adalah akhir dunia, jangan salahkan dirimu sendiri

And if it’s true, I will surround you and give life to a world

Dan jika itu benar, aku akan mengelilingimu dan memberikan kehidupan pada dunia

That’s our own

Itu milik kita sendiri