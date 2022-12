Profil Band Indie Arctic Monkeys yang akan Konser di Indonesia pada 18 Maret 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil band indie Arctic Monkeys yang akan konser di Stadion Internasional Beach City Ancol, Jakarta pada 18 Maret 2023.

Arctic Monkeys adalah band indie yang dibentuk di Sheffield, South Yorkshire, Inggris.

Band indie ini dibentuk pada tahun 2002 setelah para personilnya bertemu di Stocksbridge High School.

Arctic Monkeys terdiri dari Alex Turner (vokal, gitar, piano), Jamie Cook (gitar), Nick O'Malley (vokal latar, bass) dan Matt Helders (drum, vokal).

Namun, bassis Andy Nicholson keluar dari Arctic Monkeys pada tahun 2006.

Selama 20 tahun berkarier, Arctic Monkeys telag merilis 7 album yaitu Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006), Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It and See (2011), AM (2013), Tranquility Base Hotel & Casino (2018) dan The Car (2022).

Arctic Monkeys juga merilis lima single pertama yang menduduki Top Five di tangga lagu Inggris.

Kelima single itu adalah "I Bet You Look Good On the Dancefloor", "When the Sun Goes Down", "Leave Before The Lights Come On", "Brianstorm" dan "Fluorescent Adolescent", dikutip dari Last FM.

Sejarah Arctic Monkeys

Band indie Arctic Monkeys dibentuk pada tahun 2002.

Namun, nama Arctic Monkeys terkenal mulai tahun 2005.

Awalnya, Alex Turner dan Jamie Cook menerima gitar untuk Natal pada tahun 2001.

Mereka mulai belajar sendiri cara bermain.

Kemudian, mereka membentuk band dengan teman sekolah Andy Nicholson, Matt Helders dan Glyn Jones.