Aktor Korea Song Kang Gelar Jumpa Penggemar 22 Februari 2023 di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pecinta drama Sweet Home dan Nevertheless pasti sudah tak asing dengan nama Song Kang.

Aktor tampan asal Korea Selatan itu akan menggelar fan meeting atau jumpa penggemar di Indonesia pada 22 Februari 2023.

Hal ini diumumkan oleh iMe Indonesia selaku promotor di akun sosial medianya.

Pihaknya mengumumkan terkait jadwal serta lokasi fan meeting sang aktor.

Dalam poster fan meeting Song Kang, lokasi acara akan digelar di Kota Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.

"Hi Indonesian Songpyeon. Be ready to have a wonderful moment with Song Kang at 2023 Song Kang Asia Fanmeeting Tour - “Moment” Jakarta," tulis pihak promotor dikutip Tribunnews, dikutip Minggu (11/12/2022).

Promotor juga membagikan harga tiket serta seating plan fan meeting Song Kang.

Semua kategori tiket yang ditawarkan adalah seating alias duduk.

VIP (Seating) : Rp 3 juta

Platinum (Seating) : Rp 2,7 juta

Cat 1 (Seating) : Rp 2,5 juta

Cat 2 (Seating) : Rp 1,8 juta

Penjualan tiket fan meeting Song Kang akan dimulai pada 19 Desember 2022.

Fan meeting ini juga merupakan pertama kalinya Song Kang bakal bertemu dengan penggemar di Indonesia.