Taylor Swift dan Penggugat Lagu Shake It Off Sepakat Akhiri Gugatan sebelum Sidang

Taylor Swift dan penggugat lagu Shake It Off sepakat akhiri kasus sebelum sidang digelar pada awal tahun 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Hakim Amerika Serikat, Michael Fitzgerald menolak gugatan atas lagu Shake It Off karya Taylor Swift yang dinilai plagiat lirik.

"Sesuai dengan ketentuan para pihak, tindakan ini dengan ini dibubarkan, seluruhnya dan dengan prasangka, penggugat dan tergugat untuk menanggung biaya dan ongkos pengacara masing-masing," bunyi gugatan tersebut.

Awalnya, kasus itu diajukan pertama kali pada tahun 2017.

Kemudian, kasus tersebut dijadwalkan akan diadili pada 17 Januari 2023.

Namun, pihak Taylor Swift dan penggugat sepakat meminta hakim untuk mengakhiri gugatan dengan menolaknya, Selasa (13/12/2022).

Keduanya sepakat untuk mengakhiri konflik hak cipta ini tanpa putusan akhir di pengadilan.

Sayangnya, surat-surat pengadilan tidak merinci apakah sudah ada penyelesaian antara Taylor Swift dan penggugat, dikutip dari Sky News.

Kasus Taylor Swift dan lagu Shake It Off

Cuplikan video klip Shake It Off - Taylor Swift (YouTube Taylor Swift)

Sebelumnya, penulis lagu Sean Hall dan Nate Butler menggugat Taylor Swift atas lirik lagu Shake It Off yang disebut mencuri lirik dari lagu Playas Gon' Play yang dibawakan girl grup AS 3LW.

Sebelum mereka menggugat, Taylor Swift mengaku belum pernah mendengar lagu Playas Gon' Play atau girl grup AS 3LW.

Taylor Swift mengatakan lirik lagu Shake It Off berdasarkan pengalamannya sendiri.

"Dalam menulis lirik, saya mengambil sebagian dari pengalaman dalam hidup saya dan khususnya, pengawasan publik yang tak henti-hentinya terhadap kehidupan pribadi saya, pelaporan 'clickbait', manipulasi publik, dan bentuk lain dari kritik pribadi negatif yang saya pelajari," kata Taylor Swift.

Taylor Swift juga menyoroti lirik yang dinilai plagiat.

"Sebelum menulis Shake It Off, saya telah mendengar ungkapan 'players gonna play' dan 'haters gona hate' diucapkan berkali-kali untuk mengungkapkan gagasan seseorang dapat atau harus mengabaikan hal-hal negatif," tegasnya.