Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Bandung dan Surabaya Hari Ini, 14 Desember 2022

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal tayang film Avatar: The Way of Water di Bioskop Bandung dan Surabaya hari ini, Rabu 14 Desember 2022.

Film Avatar: The Way of Water adalah film bergenre aksi fiksi petualangan yang disutradarai oleh James Cameron.

Adapun beberapa bintang yang memerankan film Avatar: The Way of Water diantaranya Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, dan Giovanni Ribisi.



Film garapan rumah produksi 20th Century Studios ini menceritakan tentang Jake Sully yang tinggal bersama keluarga barunya di planet Pandora.

Namun, ancaman dari manusia kembali datang, Jake harus bekerja dengan Neytiri dan pasukan ras Na'vi untuk melindungi planet mereka.

Durasi tayang film Avatar: The Way of Water ini adalah 3 jam 12 menit.

berikut adalah jadwal pemutaran film Avatar: The Way of Water yang tayang di Bioskop Bandung dan Surabaya hari ini, Rabu 14 Desember 2022.

Bandung

BRAGA XXI

Jadwal tayang pukul |12:30||13:00||13:30||16:10||16:40||17:10||19:50||20:20||20:50|

BTC XXI

Jadwal tayang pukul|12:00||12:30||13:00||15:40||16:10||16:40||19:20||19:50||20:20|

CIWALK XXI

Jadwal tayang pukul|12:00||12:30||13:00||13:15||15:40||16:10||16:40||16:55||19:20||19:50||20:20||20:35|

EMPIRE XXI

Jadwal tayang pukul |12:30||13:00||13:30||16:10||16:40||17:10||19:50||20:20||20:50|