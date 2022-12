Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Bioskop XXI Bekasi Hari Ini, Rabu, 14 Desember 2022

Poster Film Avatar 2 - Jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Bioskop XXI Bekasi hari ini, Rabu (14/12/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Bioskop XXI Bekasi hari ini, Rabu (14/12/2022).

Film Avatar 2: The Way of Water tayang perdana hari ini 14 Desember 2022 di seluruh Bioskop Indonesia.

Disutradarai James Cameron, film ini dibintangi oleh Zoe Saldana, Sam Worthington, Jamie Flatters, Michelle Yeoh dan beberapa pemeran lainnya.

Dikutip dari Imdb.com, Avatar 2: The Way of Water bercerita tentang kisah kehidupan Jake Sully bersama keluarga barunya di planet Pandora.

Dikutip dari 21cineplex.com, ini jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Bioskop XXI Bekasi hari ini, Rabu (14/12/2022):

CIPUTRA CIBUBUR XXI

12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 15:40; 16:10; 16:40; 17:10; 19:20; 19:50; 20:20; 20:50

COURTS KHI XXI



12:00; 12:30; 13:00; 15:40; 16:10 ;16:40 ;19:20 ;19:50 ;20:20

GRAND METROPOLITAN XXI

12:00; 12:30; 13:00; 15:40; 16:10; 16:40; 19:20; 19:50; 20:20

GREEN WALK MALL XXI

12:45; 16:25; 20:05

MEGA BEKASI XXI

12:00; 12:30; 13:00; 13:15; 15:40; 16:10; 16:40; 16:55; 19:20; 19:50; 20:20; 20:35