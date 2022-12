Poster Film Avatar 2 - Berikut jadwal tayang film Avatar: The Way of Water di Jakarta hari ini, 14 Desember 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Avatar: The Way of Water di Jakarta hari ini, Rabu, 14 Desember 2022.

Film Avatar: The Way of Water tayang perdana di bioskop pada Rabu (14/12/2022), hari ini.

Film Avatar: The Way of Water disutradarai oleh James Cameron dan berdurasi 180 menit.

Film Avatar: The Way of Water ditulis dibintangi sederet artis di antaranya, Sam Worthington, Zoe Saldana dan Sigourney Weaver.

Film Avatar: The Way of Water berkisah tetnang Jake Sully yang tinggal bersama keluarga barunya di Pandora.

Namun ancaman kembali datang dan Jake harus bekerja dengan Neytiri dan pasukang ras Na'vi untuk melindungi rumah mereka.

Jadwal Tayang Film Avatar: The Way of Water di Jakata Hari Ini, Rabu, 14 Desember 2022:

- ARION XXI

Jadwal Tayang: 12:15, 12:45, 15:55, 16:25, 19:35, 20:05

Harga Tiket: Rp 35.000

- ARTHA GADING XXI

Jadwal Tayang: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50

Harga Tiket: Rp 45.000

- ATRIUM XXI