Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Bandung dan Surabaya Kamis, 15 Desember 2022

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Bandung dan Surabaya hari ini, 15 Desember 2022 lengkap dengan harga tiketnya.

Film Avatar 2: The Way of Water merupakan sekuel dari film Avatar, dikutip dari collider.com.

Mengutip dari digitalspy.com, film Avatar 2: The Way of Water awalnya akan dirilis pada Desember 2021.

Namun karena adanya suatu kendala maka film Avatar 2: The Way of Water tayang perdana di XXI dan CGV pada Rabu, 14 Desember 2022, kemarin.

Sebagi informasi, film Avatar 2: The Way of Water memulai syutingnya pada tahun 2017.

Kemudian trailer pertama film Avatar 2: The Way of Water pertama dirilis pada 2 November 2022.

Adapun film Avatar 2: The Way of Water menampilkan sutradara dan pemeran yang sama dengan film pertama.

Pada film Avatar 2: The Way of Water memiliki durasi 3 jam 12 menit.

Sementara itu, film Avatar 2: The Way of Water berkisah tentang Jake Sully yang tinggal bersama keluarga barunya di Pandora.

Kemudian adanya ancaman membuat Jake harus bekerja dengan Neytiri dan pasukan ras Na'vi untuk melindungi rumah mereka.

Jadwal Tayang dan Harga Tiket Film Avatar: The Way of Water di Bandung Hari Ini, 15 Desember 2022

- BRAGA XXI

Jadwal Tayang: 12:30, 13:00, 13:30, 16:10, 16:40, 17:10, 19:50, 20:20, 20:50

Harga Tiket: Rp 30.000