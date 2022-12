Kate Winslet dan Cliff Curtis dalam film Avatar 2: The Way of Water - Inilah jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Jakarta dan Bogor hari ini, 15 Desember 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Jakarta dan Bogor hari ini, 15 Desember 2022.

Film Avatar 2: The Way of Water bercerita tentang Jake Sully yang memulai kehidupan barunya bersama keluarga di planet Pandora.

Diketahui, film Avatar 2: The Way of Water telah tayang di XXI dan CGV pada Rabu (14/12/2022).

Film Avatar 2: The Way of Water bergenre adventure, fantasy, Sci-Fi dan disutradarai oleh James Cameron.

Berdurasi 180 menit, film Avatar 2: The Way of Water dirilis pertama kali di Amerika Serikat.

Adapun sederet artis yang membintangi film Avatar 2: The Way of Water yaitu Sam Worthington, Zoe Saldana dan Sigourney Weaver.

Baca juga: Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang Kamis, 15 Desember 2022

Jadwal Tayang dan Harga Tiket Film Avatar: The Way of Water di Jakarta Hari Ini, 15 Desember 2022

- ARION XXI

Jadwal Tayang: 12:15, 12:45, 15:55, 16:25, 19:35, 20:05

Harga Tiket: Rp 35.000

- ARTHA GADING XXI

Jadwal Tayang: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50

Harga Tiket: Rp 45.000

- ATRIUM XXI