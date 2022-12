Lirik dan Terjemahan Lagu Kill Bill - SZA: I Might Kill My Ex

Penyanyi R&B asal Amerika Serikat, SZA. - Lirik dan terjemahan lagu Kill Bill - SZA. Tengah viral di TikTok dengan petikan lirik 'I might kill my ex'.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik dan terjemahan lagu Kill Bill yang dinyanyikan oleh SZA.

Diketahui, lagu Kill Bill - SZA saat ini tengah viral di TikTok dan Instagram sebagai musik pengisi dalam konten.

Lagu Kill Bill masuk dalam album terbaru SZA berjudul SOS yang dirilis pada 9 Desember 2022.

Adapun lagu Kill Bill - SZA dapat didengarkan di berbagai platform musik digital.

Selain itu, Official Video Lyric lagu Kill Bill telah diunggah di kanal YouTube SZA pada 13 Desember 2022.

Lirik dan Terjemahan Lagu Kill Bill - SZA

I'm still a fan even though I was salty

Saya masih penggemar meskipun saya kurang sopan

Hate to see you with some other broad, know you happy

Benci melihatmu dengan orang lain, tahu kamu bahagia

Hate to see you happy if I'm not the one driving

Benci melihatmu bahagia jika bukan aku yang mengemudi

I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature

Aku sangat dewasa, aku sangat dewasa, aku sangat dewasa

Got me a therapist to tell me there's other men

Beri aku terapis untuk memberi tahuku bahwa ada pria lain

I don't want none, I just want you

Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkanmu

If I can't have you, no one should

Jika aku tidak dapat memilikimu, tidak ada satupun yang boleh

I might

Mungkin aku