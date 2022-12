Lirik dan Terjemahan Lagu Too Late - SZA: Apakah Terlambat Lagi Bagi Kita?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Too Late yang dinyanyikan oleh SZA.

SZA telah merilis lagu Too Late pada Selasa (13/12/2022).

Lagu Too Late masuk dalam album baru SZA yang berjudul "SOS".

SZA merupakan penyanyi asal Amerika Serikat.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Too Late yang dipopulerkan oleh SZA:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Too Late - SZA: I Just Wanna Be Loved

Too late for us

Terlambat bagi kita berdua

We're both dangerous

Kita berdua sangat berbahaya

Movin' so close, we combust

Berjalan mendekat, kita terbakar

Is it bad that I want more?

Apakah hal yang buruk jika aku menginginkan lebih?

I been gone so long, I don't know where I'm going

Aku sudah hilang sangat lama, aku tidak tahu kemana arahku pergi

You be on my phone, talkin' 'bout what's my problem?

Kamu berada di teleponku, berbicara tentang apa masalahku?

I done go alone and get it how I want it'

Aku sudah pergi sendiri dan memahami apa yang aku inginkan

Had to be alone to out figure how I should be loved

Harus sendirian terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana agar aku dicintai

And if it's just us, is that enough? Is it bad that I want more?

Dan jika hanya kita, apakah itu cukup? Apakah itu hal yang buruk jika aku menginginkan lebih?