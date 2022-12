Lirik dan Terjemahan Lagu Mockingbird - Eminem, Viral di TikTok: Jauh di dalam Dirimu Ingin Menangis

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Mockingbird.

Lagu Mockingbird dinyanyikan oleh Eminem.

Eminem telah merilis lagu Mockingbird pada 2004, silam.

Kini lagu Mockingbird kembali viral di TikTok.

Diketahui lagu Mockingbird pernah dinominasikan dalam acara Grammy Award untuk kategori Best Rap Solo Performance.

Inilah lirik lagu Mockingbird yang dipopulerkan oleh Eminem:

I know sometimes, things may not always make sense to you right now, but hey, what did daddy always tell you? Straighten up. Stiffen up that upper lip. What you cryin about? You got me.

Aku tahu kadang-kadang, hal-hal yang mungkin tidak selalu terasa masuk akal bagimu sekarang, tapi hei, apa yang ayah selalu katakan padamu? Kuatlah. Ketatkan bibir atasmu. Apa yang kamu tangisi? Kamu punya aku.

Haillie I know you miss your mom, and i know you miss your dad

Haillie aku tahu kau merindukan ibumu, dan aku tahu kamu merindukan ayahmu

When I'm gone, but i'm tryin to give you the that life i never had

Ketika aku pergi, tapi aku mencoba memberimu kehidupan yang tidak pernah kualami

I can see you're sad, even when you smile even when you laugh

Aku bisa melihat kamu sedih, bahkan saat kau tersenyum bahkan saat kau tertawa

I can see it in your eyes

Aku bisa melihatnya di matamu

Deep inside you wanna cry

Jauh di dalam dirimu ingin menangis

Cause you're scared

Karena kamu takut

When i ain't there

Saat aku tak di sana