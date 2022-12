Profil Kate Winslet, Artis yang Tahan Napas di Air selama 7 Menit di Film Avatar 2: The Way of Water

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Kate Winslet.

Kate Winslet lahir di Reading, Inggris pada 5 Oktober 1975.

Dikutip dari Tribun Wiki, Kate Winslet merupakan anak dari pasangan Roger John Winslet dan Sally Anne.

Kate Winslet adalah anak kedua dari empat bersaudara.

Diketahui, Kate Winslet mulai belajar drama saat berusia 11 tahun di Redroofs Theatre School.

Kemudian, Kate Winslet tampil dalam iklan pertamanya saat berusia 12 tahun.

Perjalanan karier

Kate Winslet tampil di serial TV berjudul 'Shrinks' tahun 1991.

Tahun 1996, Kate Winslet tampil di film 'Jude' dan 'Hamlet'.

Satu tahun kemudian, Kate Winslet bermain di film 'Titanic' bersama Leonardo DiCaprio.

Berkat aktingnya, ia berhasil meraih banyak penghargaan, termasuk penghargaan Oscar.

Kate mencetak rekor Hollywood dengan menjadi akrtis termuda yang masuk dalam enam nominasi Oscar.

Setelah itu, Kate Winslet tercatat bermain dalam beberapa judul film yaitu 'Hideous Kinky', 'Quills', 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind', dan 'Little Children'.

Kemudian, ia juga muncul dalam 'A Little Chaos' dan 'Divergent' tahun 2014.