Cerita Kate Winslet Tahan Napas di Air selama 7 Menit saat Syuting Avatar 2: The Way of Water

Kate Winslet bercerita saat menahan napas di bawah air ketika memerankan Na'vi Ronal di film Avatar The Way of Water.

TRIBUNNEWS.COM - Kate Winslet menceritakan pengalamannya saat syuting film Avatar 2: The Way of Water.

Ia menduga dirinya akan mati saat melakukan adegan film Avatar: The Way of Water di dalam air.

Kate Winslet menahan napas selama 7 menit 15 detik di bawah air.

Kate berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang diraih oleh Tom Cruise, yang berada di urutan enam menit di bawah air untuk Mission: Impossible - Rogue Nation pada tahun 2015.

"Saya memiliki video saat saya muncul dari air dan mengatakan apakah saya sudah mati?" katanya, seperti dikutip dari Indie Wire.

"Saya lalu bertanya berapa lama saya berada di dalam air," lanjutnya.

Kate Winslet mengatakan dirinya langsung ingin mengetahui berapa lama ia menahan napas di dalam air.

"Saya tidak percaya. Hal berikutnya yang saya katakan adalah saya ingin Jim (Sutradara James Cameron) segera tahu," katanya.

Ia mengaku ingin memecahkan rekornya sendiri dengan menahan napas lebih lama di dalam air.

"Saya ingin memecahkan rekor saya sendiri, yang sudah (mencetak rekor) enam menit 14 detik. Jadi, saya sudah memecahkan rekor saya sendiri dalam satu menit," kata Kate Winslet.

Kate Winslet dan Cliff Curtis dalam film Avatar 2: The Way of Water (IMDb)

Kate Winslet sebenarnya juga tidak perlu menahan napas selama tujuh menit, namun ia menjadi merasa tertantang untuk memecahnya rekornya.

Sutradara film Avatar 2: The Way of Water, James Cameron mengatakan karakter Kate di film tersebut adalah tokoh yang menghabiskan waktu berada di bawah air.

Saat memerankan Na'vi Ronal, Kate Winslet ternyata sangat alami saat melakukan adegan di bawah air.

Na'vi Ronal adalah pemimpin wanita dari suku penghuni air di film Avatar 2: The Way of Water.