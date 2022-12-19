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Film Bioskop

Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang Senin, 19 Desember 2022

Simak jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang pada Senin, 19 Desember 2022.

Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang Senin, 19 Desember 2022
IMDb
Cuplikan film Avatar 2: The Way of Water - Inilah jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang pada Senin, 19 Desember 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang pada Senin, 19 Desember 2022.

Diketahui, film Avatar seri pertama sudah tayang pada 2009.

Film Avatar 2: The Way of Water telah tayang perdana di bioskop Indonesia sejak 14 Desember 2022.

Berdurasi 3 jam 12 menit, film Avatar 2: The Way of Water disutradarai oleh James Cameron.

Dikutip dari IMDb, beberapa artis yang membintangi film Avatar 2: The Way of Water, di antaranya Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, dan lainnya.

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Jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang Senin, 19 Desember 2022

YOGYAKARTA

- AMBARRUKMO XXI

Jam tayang: 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 15:55, 16:25, 16:40, 16:55, 19:35, 20:05, 20:20, 20:35

Harga tiket: Rp 40.000

- EMPIRE XXI

Jam tayang: 12:00, 12:30, 12:45, 13:00, 13:30, 15:40, 16:10, 16:35, 16:40, 17:10, 19:20, 19:50, 20:15, 20:20, 20:50

Harga tiket: Rp 35.000

- JOGJA CITY XXI

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Avatar 2: The Way of Water
Yogyakarta
Solo
Semarang
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