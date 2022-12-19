Film Bioskop
Jadwal Tayang Film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang Senin, 19 Desember 2022
Simak jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang pada Senin, 19 Desember 2022.
Penulis: Katarina Retri Yudita
Editor: Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang pada Senin, 19 Desember 2022.
Diketahui, film Avatar seri pertama sudah tayang pada 2009.
Film Avatar 2: The Way of Water telah tayang perdana di bioskop Indonesia sejak 14 Desember 2022.
Berdurasi 3 jam 12 menit, film Avatar 2: The Way of Water disutradarai oleh James Cameron.
Dikutip dari IMDb, beberapa artis yang membintangi film Avatar 2: The Way of Water, di antaranya Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, dan lainnya.
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Jadwal tayang film Avatar 2: The Way of Water di Yogyakarta, Solo, Semarang Senin, 19 Desember 2022
YOGYAKARTA
- AMBARRUKMO XXI
Jam tayang: 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 15:55, 16:25, 16:40, 16:55, 19:35, 20:05, 20:20, 20:35
Harga tiket: Rp 40.000
- EMPIRE XXI
Jam tayang: 12:00, 12:30, 12:45, 13:00, 13:30, 15:40, 16:10, 16:35, 16:40, 17:10, 19:20, 19:50, 20:15, 20:20, 20:50
Harga tiket: Rp 35.000
- JOGJA CITY XXI