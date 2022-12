7 Fakta Menarik Film Avatar 2: The Way of Water, Habiskan Biaya Produksi hingga Rp 14 Triliun

Kate Winslet dan Cliff Curtis dalam film Avatar 2: The Way of Water - Inilah tujuh fakta menarik film Avatar 2: The Way of Water.

Film Avatar 2: The Way of Water mulai tayang di bioskop Indonesia pada 14 Desember 2022.

Diketahui, film Avatar seri pertama sebelumnya telah tayang pada 2009.

Hal ini menunjukkan durasi waktu antara seri pertama dengan kedua cukup lama, yakni 13 tahun.

Dikutip dari IMDb, terdapat beberapa artis yang membintangi film Avatar 2: The Way of Water, di antaranya Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, dan lainnya.

Fakta menarik film Avatar 2: The Way of Water

1. Disutradari James Cameron

Dikutip dari Tribun Wiki, film Avatar 2: The Way of Water disutradarai, diproduksi, diedit, dan ditulis bersama oleh James Cameron.

Selain itu, film ini diproduksi oleh 20th Century Studios.

Diketahui, setelah seri kedua ini, akan ada tiga film lagi.

Untuk syuting film Avatar 3 bersamaan dengan film Avatar 2 dan dijadwalkan rilis Desember 2023.

2. Sinopsis singkat

Film Avatar 2: The Way of Water menceritakan tentang Jake Sully yang membentuk keluarga dengan Neytiri, 12 tahun setelah menjelajahi Pandora dan bergabung dengan Na'vi.

Saat berkeliaran di dunia Pandora yang luas, mereka bertemu sekutu baru dalam bentuk klan selam bebas Metkayina yang dipimpin oleh Tonowari.